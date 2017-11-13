Университет "Синергия" в ноябре проведет семинар по организации матчей

МОСКВА, 13 ноя — Университет "Синергия". 16 ноября в университете "Синергия" исполнительный директор "Локомотива" Алексей Киричек расскажет о том, как организовать проведение матча (matchday).

Семинар рассчитан на: менеджеров, маркетологов и специалистов профессиональных спортивных федераций, клубов, занимающихся стратегическим и оперативным маркетингом, коммерческой и рекламной деятельностью, реализацией билетных программ, привлечением зрителей на спортивные соревнования, а также осуществляющих взаимодействие со спонсорами, болельщиками и СМИ.

Цели и задачи семинара: систематизация и практическое усвоение основных маркетинговых инструментов, необходимых для эффективного управления и реализации маркетингового потенциала спортивных организации при проведении спортивных соревнований.

Автор семинара — Алексей Киричек, преподаватель МФПУ Синергия, бизнес-тренер, управляющий директор The Game Agency Pro.

Семинар будет состоять из четырех модулей. В первом модуле слушатели узнают о роли и структуры доходов matchday в общем портфеле доходов спортивных организаций, рассмотрят возможности арены для увеличения доходов спортивной организации, а также структуру доходов в день матча.

Во втором модуле будут обсуждаться маркетинговые исследования, которые помогут определить факторы посещаемости стадиона, проанализировать собственную целевую аудиторию и сформировать решения по сохранению лояльных болельщиков.

Также в рамках третьего модуля Киричек поговорит о том, как стоит привлекать болельщиков на стадион, создавая шоу в день матча, а также о рекламе и PR спортивных событий в целом.

В конце семинара слушатели узнают о системе организации продаж билетов, работе билетного департамента, методах и сопровождении продаж.

Дата проведения: 16 ноября 2017 года.

Центр спортивного менеджмента МФПУ "Синергия" — 105318, г. Москва, ул. Измайловский вал, д.2; тел.: 8-800-100-00-11 (внутр. 4180, 4189, 4469); 8 (925) 736-46-98 (Данил Повелица); e-mail: sport-centre@mfpa.ru.

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