Москалькова предложила внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила мнение, что после введения понятия "уголовный проступок" было бы целесообразно скорректировать категории преступлений, предполагающих арест подозреваемого или обвиняемого.

"С членами экспертного совета обсуждаем проблемы обеспечения прав человека в уголовном судопроизводстве и в местах принудительного содержания. На повестке дня вопросы внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В связи с введением в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ понятия "уголовный проступок", который укрепляет принцип гуманизма, предполагается целесообразным внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части изменения категории преступлений, по которым будет применяться мера пресечения в виде заключения под стражу", — написала она в Instagram

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила распространить понятие уголовного проступка в законопроекте Верховного суда РФ на все преступления небольшой тяжести.

Ранее Верховный суд представил на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий понятие "уголовный проступок" как промежуточную категорию между административным нарушением и уголовным преступлением. Под это понятие подпали 80 преступлений небольшой тяжести, за которые закон не предусматривает лишения свободы, например, незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.