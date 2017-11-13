Москалькова предложила внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила мнение, что после введения понятия "уголовный проступок" было бы целесообразно скорректировать категории преступлений, предполагающих арест подозреваемого или обвиняемого.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила распространить понятие уголовного проступка в законопроекте Верховного суда РФ на все преступления небольшой тяжести.
Ранее Верховный суд представил на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий понятие "уголовный проступок" как промежуточную категорию между административным нарушением и уголовным преступлением. Под это понятие подпали 80 преступлений небольшой тяжести, за которые закон не предусматривает лишения свободы, например, незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.