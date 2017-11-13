Атакованная тигром в калининградском зоопарке женщина идет на поправку

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя — РИА Новости. Зоотехник калининградского зоопарка, на которую напал тигр, идет на поправку и готовится к выписке, сообщили журналистам в дирекции зоопарка Калининграда.

На зоотехника 5 ноября напал 16-летний амурский тигр по кличке Тайфун. Животное вышло в уличный вольер, когда там находилась женщина. Посетители с помощью криков, камней и подручных средств отвлекли зверя, в это время зоотехнику удалось скрыться во внутреннем помещении. Женщину госпитализировали с множественными травмами. Служебная проверка показала, что инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.

"Наша коллега, несмотря на всё пережитое, оказалась настоящим бойцом: скорость её выздоровления удивляет даже врачей. Поговаривают о выписке. Последующая реабилитация займет около двух месяцев. Сама пациентка в бодром настроении, аппетит хороший, читает газеты, журналы и наши соцсети. Была невероятно тронута пожеланиями и добрыми словами", — рассказали в зоопарке.

Администрация зоопарка организовала внутреннее служебное расследование по факту нападения животного на сотрудника, были опрошены сотрудники и посетители, бывшие на месте инцидента, получены распечатки звонков с личных и служебных мобильных телефонов. Выяснилось, что зоотехник не закрыл плотно шибер (заслонку), который перекрывает доступ животного из внутреннего помещения на улицу, поэтому тигр оказался на одной территории с человеком.

Свою проверку проводит комиссия, в составе которой представители гострудинспекции, областной федерации профсоюзов и других надзорных органов. Следственное управление СК России организовало доследственную проверку.