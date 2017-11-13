Фонд "Подари жизнь" начал принимать пожертвования в биткоинах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Благотворительный фонд "Подари жизнь" начал принимать пожертвования в трех видах криптовалют, в том числе в биткоинах, через партнерский фонд в США, заявил РИА Новости исполнительный директор фонда Григорий Мазманянц.
По его словам, такая схема полностью гарантирует, что юридических проблем с обращением криптовалют не возникнет. "Этот путь прозрачен, узаконен, ничего не нарушает", — заявил он.
Собеседник агентства отметил, что криптовалюты уже принимают многие благотворительные фонды, в том числе Greenpeace, United Way и Save the Children.
"Фонд "Подари жизнь" всегда был сторонником прозрачности, и технология блокчейн позволяет отслеживать всю историю происхождения биткоина, это абсолютно прозрачная история с минимальным количеством издержек, что тоже немаловажно", — сказал Мазманянц.