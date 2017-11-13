Фонд "Подари жизнь" начал принимать пожертвования в биткоинах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Благотворительный фонд "Подари жизнь" начал принимать пожертвования в трех видах криптовалют, в том числе в биткоинах, через партнерский фонд в США, заявил РИА Новости исполнительный директор фонда Григорий Мазманянц.

"Это фонд Podari.Life в США. Юридически это американский фонд, который создан для оказания помощи подопечным фонда "Подари жизнь". Фонд открыл кошелек для приема биткоинов, лайткоинов и эфириум. Три вида криптовалют. В России нет регулирования, а в США есть. Поэтому гораздо проще в США принимать пожертвования в криптовалютах, а дальше при необходимости это может быть переведено в доллары и направлено на пожертвования на ребенка, клинику, стажировку врачей — в зависимости от пожеланий жертвователя", — отметил Мазманянц.

По его словам, такая схема полностью гарантирует, что юридических проблем с обращением криптовалют не возникнет. "Этот путь прозрачен, узаконен, ничего не нарушает", — заявил он.

Собеседник агентства отметил, что криптовалюты уже принимают многие благотворительные фонды, в том числе Greenpeace, United Way и Save the Children.

"Фонд "Подари жизнь" всегда был сторонником прозрачности, и технология блокчейн позволяет отслеживать всю историю происхождения биткоина, это абсолютно прозрачная история с минимальным количеством издержек, что тоже немаловажно", — сказал Мазманянц.