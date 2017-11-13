На конкурсе "Студент года – 2017" Ивановскую область представят 7 человек

ИВАНОВО, 13 ноя — РИА Новости. В финале всероссийского конкурса "Студент года — 2017" примут участие семь представителей Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
По его словам, участники Всероссийского этапа определены по итогам областного конкурса. В этом году за победу в нем боролись 47 человек.
В пресс-службе уточнили, что оценивались научная, творческая, спортивная и общественная деятельность студентов, их участие в общественных проектах, победы в творческих конкурсах, соревнованиях.
Организаторами регионального этапа конкурса выступили департамент молодежной политики и спорта Ивановской области, департамент образования Ивановской области, Ивановская областная организация общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи".
Премия учреждена Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Финал национальной премии пройдет с 15 по 18 ноября в Симферополе (Крым).