В России сократилось число инвалидов по зрению

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сокращение числа офтальмологов в РФ из-за оптимизации в российском здравоохранении не повлияло на доступность медицинской помощи, считает главный офтальмолог Минздрава России, директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев.
По его словам, из 13 тысяч российских офтальмологов, 9,5 тысячи работают в первичном звене, то есть, в поликлиниках. Он также отметил, что меняется и количество коек в медучреждениях, но это объясняется тем, что некоторые заболевания теперь лечат не в стационаре, а амбулаторно.
Кроме того, число инвалидов по зрению в РФ сократилось за последние несколько лет. В 2013 году их насчитывалось около 100 тысяч человек, на сегодняшний день — их 80 тысяч, дополнил Нероев.
Нероев пояснил, что сокращение числа инвалидов в первую очередь связано с тем, что современные препараты и методы лечения позволяют в большом проценте случаев предотвратить слепоту из-за заболеваний, связанных с возрастом.
При этом первое место по инвалидизации занимает глаукома. Сейчас, по словам Нероева, страдающих от этого заболевания в России около миллиона человек только по официальным данным.