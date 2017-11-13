В России сократилось число инвалидов по зрению

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сокращение числа офтальмологов в РФ из-за оптимизации в российском здравоохранении не повлияло на доступность медицинской помощи, считает главный офтальмолог Минздрава России, директор Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев.

"У нас 13-тысячная армия офтальмологов, в последнее время она уменьшилась — два-три года назад было 14 тысяч, в связи с процессами оптимизации в здравоохранении, но это никак не повлияло на доступность и качество медицинской помощи", — сказал Нероев на пресс-конференции, посвященной Международному дню слепых.

По его словам, из 13 тысяч российских офтальмологов, 9,5 тысячи работают в первичном звене, то есть, в поликлиниках. Он также отметил, что меняется и количество коек в медучреждениях, но это объясняется тем, что некоторые заболевания теперь лечат не в стационаре, а амбулаторно.

Кроме того, число инвалидов по зрению в РФ сократилось за последние несколько лет. В 2013 году их насчитывалось около 100 тысяч человек, на сегодняшний день — их 80 тысяч, дополнил Нероев.

"Инвалидов у нас на сегодняшний день 5,9 на 10 тысяч населения. Еще совсем недавно, три года назад, — 6,9 было инвалидов на 10 тысяч населения", — добавил он.

Нероев пояснил, что сокращение числа инвалидов в первую очередь связано с тем, что современные препараты и методы лечения позволяют в большом проценте случаев предотвратить слепоту из-за заболеваний, связанных с возрастом.

При этом первое место по инвалидизации занимает глаукома. Сейчас, по словам Нероева, страдающих от этого заболевания в России около миллиона человек только по официальным данным.