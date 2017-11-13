На Вологодчине увеличат выплаты на детей-сирот в приемных семьях

ВОЛОГДА, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Власти Вологодской области с нового года намерены увеличить ежемесячные выплаты приемным семьям на детей-сирот, сообщил РИА Новости начальник департамента социальной защиты населения Лариса Каманина.

"Сейчас выплаты на дошколят составляют 5,98 тысяч рублей, на школьников и студентов — 8,234 тысяч рублей. В последний раз их размер увеличился в июле 2016 года. С нового года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил увеличить ежемесячные выплаты до 10,105 рублей для всех сирот, независимо от их возраста", — сказала Каманина.

По ее словам, эту инициативу одобрили депутаты законодательного собрания области.

"Эта мера положительно скажется на устройстве детей в приемные семьи. В прошлые годы она уже показала свою эффективность. Так, за девять месяцев текущего года количество сирот, состоящих на учете в региональном банке данных, сократилось на 14% (до 666 человек), а количество приемных семей выросло на 6,2%. По прогнозам, увеличение выплат позволит найти новых родителей еще 150-160 сиротам и увеличить к 2020 году долю ребят, воспитывающихся в семьях, до 90%", — отметила начальник департамента.

В бюджете области на 2018 год и два плановых периода предусмотрены дополнительно 136,4 миллиона рублей на повышение ежемесячной выплаты для детей-сирот в приемных семьях. Окончательно рассмотреть законопроект планируется на 15-й сессии заксобрания региона, которое состоится 29 ноября. Если депутаты примут поправки, закон вступит в силу 1 января 2018 года.