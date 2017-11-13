"Яндекс.Такси" рассказал, в какие часы выгоднее заказывать такси в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" выяснил, на какое время приходится наибольшее количество заказов в Москве и когда выгоднее всего вызывать такси, свидетельствует исследование компании.

Как рассказали в "Яндекс.Такси", одним из важнейших факторов, влияющих на цену, является количество свободных машин, доступных в конкретное время в том районе, где находится пассажир. В часы пик таксопарки, подключенные к агрегаторам, стараются вывести на линию как можно больше водителей, однако этих мер не всегда бывает достаточно, отмечают в компании. В таких случаях алгоритм сервиса автоматически формирует коэффициент, повышающий цену поездки. После снижения спроса и увеличения свободных машин этот коэффициент уменьшается и исчезает.

По данным компании, утренний час пик наступает в столице в 8.30-8.45, а значит и повышающий коэффициент в это время самый высокий. Лучшее время для заказа такси — 9.15 или после 10.00, говорят аналитики. Тем, кто привязан к четкому расписанию, "Яндекс.Такси" рекомендует выезжать на работу чуть раньше 8.30, например в 8.15, — в это время поездка может обойтись на 15-20% дешевле.

Вечерний час пик начинается после 18.00, когда большинство жителей Москвы завершают свой рабочий день. "За 5-10 минут до этого количество заказов резко увеличивается и остается высоким в течение примерно 50 минут. В целом спрос в вечерний час пик более равномерный, а максимальный коэффициент не такой высокий, как утром", — отмечается в исследовании. Соответственно, заказывать такси лучше за 20 минут до конца рабочего дня или после 19.00, советуют в компании.

В пятницу и выходные дни спрос возрастает в основном в вечернее время и ночью. Так, в пятницу третий час пик начинается около 22.00 и продолжается до 3.00 утра субботы. Поездок в это время меньше, чем в будние дни, но меньше и водителей, работающих на линии, поясняют эксперты. Удачное время для заказа в пятницу — 0.50, спрос в это время снижается на 10-15 минут, выяснили в "Яндекс.Такси". В субботу спрос на такси вечером и ночью выше, чем в пятницу. Пики заказов приходятся на 10-20 минут после наступления целого часа, например, в 0.10, 1.10, 2.20, рассказали специалисты.

Активно заказы растут и в плохую погоду — их количество возрастает в 3-4 раза от обычного уровня. В непогоду сервис рекомендует планировать поездки заранее.