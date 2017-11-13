Три заочные школы открылись в Вологодской области

ВОЛОГДА, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодские школьники смогут получить дополнительные знания дистанционно в трех заочных школах, которые открылись в регионе в понедельник, сообщила РИА Новости начальник департамента образования области Елена Рябова.

"Уникальный проект ориентирован на учеников шестых — десятых классов. Все они, независимо от уровня знаний и места проживания, могут пройти курс обучения естественнонаучной направленности "Календарь природы: астрономия и фенология", социально-педагогической направленности "Служение Отечеству: события и имена", а также туристско-краеведческой направленности "Тайны земли вологодской", — сказала Рябова.

По ее словам, учебный год в новых школах длится 22 недели, обучение — бесплатное. Ребята будут получать задания по электронной почте и так же отправлять на проверку выполненные работы. При этом программа включает в себя индивидуальные консультации педагогов, а успешные ученики получат сертификаты об окончании школы.

"Такой проект реализуется в области впервые. Его координирует региональный центр дополнительного образования детей", — отметила Рябова.