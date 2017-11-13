Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вошел в десятку лидеров медиарейтинга глав регионов страны по итогам октября, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные информационно-аналитической системы "Медиалогия".

"Глеб Никитин вошел в десятку лидеров октябрьского медиарейтинга глав регионов страны, поднявшись сразу на 10 строчек вверх", — говорится в сообщении.

В топ медиарейтинга также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Среди наиболее заметных событий с участием Никитина эксперты назвали принятие региональным засксобранием внесенных врио губернатора изменений в закон, касающихся перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления. Кроме того, глава региона предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова на должность главы Нижнего Новгорода.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает в себя почти 43 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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