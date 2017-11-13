На Кубани больше половины жителей сделали прививки от гриппа

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Около 3 миллионов человек на Кубани привились от гриппа, что позволит снизить в регионе заболеваемость в сезон простуд, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В регионе завершилась массовая вакцинация против гриппа. Больше половины жителей края – около 3 миллионов человек – привиты, а значит, защищены. План обязательной вакцинации выполнен на 100%", – сказал глава региона.

Он пояснил, что Кубань находится в зоне риска, в крае высокие туристические потоки, присутствует миграция населения, и, соответственно, есть большая вероятность заноса инфекции в регион.

"Прививка позволит избежать серьезных осложнений от гриппа. Практика прошлого года показала, что вакцинация существенно снижает риски", – добавил губернатор, уточнив, что в 2016 году прививку от гриппа сделали более 2,5 миллиона кубанцев. Благодаря этому, по мнению Кондратьева, в сезон простуд заболеваемость в крае была в несколько раз ниже эпидпорога.

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