Уроки в парке "Россия - моя история" в Тюмени посетили 2,5 тыс школьников

ТЮМЕНЬ, 13 ноя — РИА Новости. За первую неделю работы мультимедийного парка "Россия — моя история" в Тюмени интерактивные уроки посетили более двух с половиной тысяч школьников, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Школьники побывали в залах "Рюриковичи", "Романовы", окунулись в историю страны с 1914 по 1945 и с 1945 по 2016 годы. В историческом парке педагоги используют видеостенды, что создает ощущение оживления событий прошлого", — сказал собеседник агентства.

"Здесь представлен объемный и интересный материал, рассказывающий о Сибири и ее освоении. Нужно, чтобы и школьники, и взрослые знали историю своей малой родины. Очень важно, что в парках, которые уже работают, и которые еще появятся, предусмотрен такой раздел. Это помогает связать конкретный регион с общей историей страны и еще больше объединить всех нас — российский народ", — отметил глава региона Владимир Якушев.

Проект "Россия — моя история" стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. Их успех стал отправной точкой для начала масштабного проекта исторических парков. Первый открылся в декабре 2015 года в Москве. В настоящее время проект реализован в Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Якутске, Махачкале и других городах. Идея проекта принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову). Он реализуется Фондом гуманитарных проектов при поддержке Администрации президента Российской Федерации, ПАО "Газпром" и правительства региона.

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