Волонтерство: образ жизни, служение людям и немного "фана"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Всемирный день доброты, который отмечается в этот понедельник, 13 ноября — хороший повод, чтобы рассказать о том, что люди делают по зову сердца, а не ради благодарности; корреспондент РИА Новости пообщался с волонтерами и узнал, кому и как они помогают.

Первая конференция Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement) открылась в этот день в 1998 году в Токио, в мероприятии участвовали Австралия, Канада, Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее к движению присоединились и другие страны.

Волонтеры детского хосписа

Юный возраст — не помеха для добрых дел. Яне, одному из волонтеров детского хосписа "Дом с маяком", недавно исполнилось 7 лет. Янина мама Ольга Гоффе рассказала РИА Новости, как вся ее семья стала помогать неизлечимо больным детям.

"Получилось так, что я начала помогать хоспису — но не как волонтер с детьми, а с организацией мероприятий, потому что раньше я работала актрисой, и у меня были выходы на театры, музеи и так далее. Я начала помогать туда попадать, и мне довольно быстро доверили проводить такие мероприятия. Я стала брать с собой дочку и увидела, что она очень легко и непринужденно общается с детьми с особенностями. Я видела, как дети к ней тянутся, как интересно им общаться с обычным ребенком. И тогда возникла идея попробовать себя волонтером семьи", — говорит Гоффе.

Она рассказала, что после собеседования в хосписе им подобрали семью — девочка Алина, ровесница Яны, страдала от спинальной мышечной атрофии (СМА) первого типа.

"Она не разговаривала, не двигалась и находилась на аппарате ИВЛ. Мы начали ее посещать раз в неделю, и это стало поворотным моментом во всей истории нашей семьи. Мы бесконечно полюбили семью Алины и нашу Алину, и все как-то вплелись в их жизнь, стали помогать и в каких-то бытовых вопросах, общаться", — рассказала Ольга.

По ее словам, ее дочка ложилась с рядом с Алиной в кровать и читала неизлечимо больной девочке сказки, стихи, пела песни. Алина умерла 1 марта 2017 года, но в течение года рядом с ней была настоящая подруга.

"Разговоры о возможной смерти в хосписе ведутся постоянно, и Яна моя изначально понимала, что дети, к которым мы ездим, с которыми общаемся — они неизлечимо больны, и они не доживут до взрослого возраста. Вопрос смерти поднимался не раз, но конечно, она плакала, переживала, скучала, писала Алине письма, привязывала их к шарикам и отправляла на небо", — говорит Гоффе.

Ее семья часто бывает на кладбище, где похоронена Алина, и не прекращает общение с ее семьей. "За неделю до смерти Алины родилась еще одна девочка в семье, и мы дружим по-прежнему. Мы не делали из этого зону молчания, об этом говорилось и говорится до сих пор, поэтому, наверное, это не так тяжело", — рассказала собеседница агентства.

Теперь Ольга Гоффе работает в хосписе, и вместе с мужем, который вслед за ней присоединился к волонтерской деятельности, они посещают семьи, где живут неизлечимо больные дети.

"Мы приезжали в семью, где есть праздники, дни рождения, что-то и пели и играли на гитаре. А сейчас уже ездим просто так. Бывают тяжелые ситуации в семье, надо просто расслабиться, отдохнуть, мы приезжаем, поем, разговариваем. Так получилось, что все члены нашей семьи задействованы, кто что умеет, тот это и привносит во всю эту историю", — говорит Ольга.

Друг для одинокой бабушки

Координатор благотворительного фонда помощи пожилым и инвалидам "Старость в радость" Александра Кузьмичева рассказала РИА Новости, что ровно 10 лет назад основательница будущего фонда, а на тот момент — просто студентка второго курса филфака МГУ Лиза Олескина пришла в общежитие вуза с альбомом фотографий из дома престарелых в Псковской области.

"Лиза распечатала фотографии и ходила с этим альбомом, "сватала" всем бабушек по переписке. И каждому рассказывала всю историю от начала: что это за бабушки, и в чем заключается идея писем. И я взяла себе бабушку, ее звали Нина Федоровна Бушина", — поделилась с РИА Новости Кузьмичева.

По ее словам, идея стать другом по переписке для незнакомой бабушки ей понравилась. "Письма получать приятно, это я знаю, а писать мне несложно, да и Лизе хотелось помочь. Писала я старательно, а ответ получила только один раз — к "моей" бабушке приезжал внучатый племянник, и в ответном письме рассказал мне историю про то, как Нину Федоровну в детстве в Германию угоняли", — сказала собеседница агентства.

Вскоре у Александры адресатов прибавилось, а потом и она присоединилась к группе волонтеров в поездках по региональным интернатам для престарелых. Ребята не только привозили старикам подарки: подгузники для лежачих, сладости, одежду, средства ухода, инвалидные коляски, белье и одеяла, но и устраивали концерты живой музыки. Пожилые люди, долгое время не покидавшие стен дома престарелых, встречали волонтеров со слезами на глазах.

"Петь я не умею, зато тексты песен запоминаю неплохо. Дома престарелых — единственное место, где я пою. Даже ребенку колыбельные я рассказываю как стихи, а с бабушками пою: ну и пусть, что не в ноты", — говорит Кузьмичева.

Для нее волонтерская деятельность — своего рода хобби. "Это же и "фан" тоже. Не только служение, но и вариант развлечения, немного экстрима и способ общения с приятными тебе людьми", — добавила девушка.

Однако не все истории, в которых волонтеры пытаются помочь кому-то, имеют счастливый конец.

"Я ходила с ребятами из храма св.мц. Татианы при МГУ кормить бездомных на "трех вокзалах", и однажды мы пытались вернуть в общество юного бездомного Димку, который не поехал домой после отчисления из института или техникума. Я провожала его на поезд к месту прописки — в районе Плесецка, а он к моменту этой нашей встречи, прежде всегда трезвый, едва стоял на ногах и справлял малую нужду в помещении камеры хранения. Я была его адвокатом перед охранником вокзала, склонным вытереть лужу его курткой, перед проводницами и начальником поезда. А он не мог завязать шнурки на морозе, тяжело опирался на меня на обледенелом перроне… В итоге его взяли в вагон — соседки попались сердобольные. Потом он, правда, побывав у мамы, вернулся на вокзал, несколько лет бродяжил и умер от туберкулеза", — рассказала Александра.

Помочь тем, кто не может попросить

Студентка Высшей школы экономики Полина Авакова стала волонтером не так давно: осенью прошлого года на семинаре по социальной журналистике она узнала о благотворительном фонде "РЭЙ", который помогает бездомным животным.

"Животные нуждаются во всем — ласке, внимании, заботе, лечении, главное — в доме и любящих хозяевах, но попросить об этом, увы, не могут. Сочувствие — это хорошо, но иногда мало. У нас в стране такая ситуация — люди сочувствуют, им больно и неприятно видеть мучения животных, они перечисляют энную сумму, а потом стараются забыть то, что видели. Мы не хотим пугать людей страшными историями, и так понятно, что жизнь бездомных собак и кошек, собак и кошек в приютах – это не сахар. Мы хотим сказать "да, такое есть, но давайте делать так, чтобы этого было меньше, помогать можно и нужно в удовольствие, а не только из жалости", — рассказала РИА Новости Полина.

По ее словам, волонтеры собирают одеяла, подушки и теплые свитера, которые уже не нужны хозяевам, а также занимаются стерилизацией бездомных животных.

"Летом мы организовывали фестиваль "Собаки в городе", где помощь нужна была любая — раздача листовок, приглашение гостей, организация активностей, что уж говорить о "бытовых" вещах — сборе столов, уборке территории, за этим всем следят волонтеры. Кроме этого, многие ездят в курируемые фондом приюты, Катя, директор фонда, несколько раз в неделю возит медикаменты, корм, подстилки. Недавно удалось приобрести будки для приюта "Бубасти", сейчас готовимся к "Душевному Базару", — рассказала собеседница агентства.

По словам девушки, родные и близкие поддерживают ее в этой деятельности.

"Есть один случай из жизни волонтера, который мне запомнился. На фестиваль "Собаки в городе" я пригласила друга Ваню. Он пришел с фотоаппаратом. Мы обрадовались и попросили его пофотографировать собак. Один пес произвел на него неизгладимое впечатление. Мы после шли, и он рассказывал свои эмоции. Это было сильно. "Я понял, что чувствует этот пес. Он был как человек, но человек сильный, понимаешь? Его ничего не сломило — он умеет радоваться мелочам. Радоваться каждой ласке, а потом возвращается в приют". Вот такие эмоции пробудил в человеке один из наших подопечных. Ради этого, наверное, и стоит продолжать", — говорит Авакова.