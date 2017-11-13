Волонтерство: образ жизни, служение людям и немного "фана"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Всемирный день доброты, который отмечается в этот понедельник, 13 ноября — хороший повод, чтобы рассказать о том, что люди делают по зову сердца, а не ради благодарности; корреспондент РИА Новости пообщался с волонтерами и узнал, кому и как они помогают.
Первая конференция Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement) открылась в этот день в 1998 году в Токио, в мероприятии участвовали Австралия, Канада, Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее к движению присоединились и другие страны.
Волонтеры детского хосписа
Юный возраст — не помеха для добрых дел. Яне, одному из волонтеров детского хосписа "Дом с маяком", недавно исполнилось 7 лет. Янина мама Ольга Гоффе рассказала РИА Новости, как вся ее семья стала помогать неизлечимо больным детям.
Она рассказала, что после собеседования в хосписе им подобрали семью — девочка Алина, ровесница Яны, страдала от спинальной мышечной атрофии (СМА) первого типа.
По ее словам, ее дочка ложилась с рядом с Алиной в кровать и читала неизлечимо больной девочке сказки, стихи, пела песни. Алина умерла 1 марта 2017 года, но в течение года рядом с ней была настоящая подруга.
"Разговоры о возможной смерти в хосписе ведутся постоянно, и Яна моя изначально понимала, что дети, к которым мы ездим, с которыми общаемся — они неизлечимо больны, и они не доживут до взрослого возраста. Вопрос смерти поднимался не раз, но конечно, она плакала, переживала, скучала, писала Алине письма, привязывала их к шарикам и отправляла на небо", — говорит Гоффе.
Теперь Ольга Гоффе работает в хосписе, и вместе с мужем, который вслед за ней присоединился к волонтерской деятельности, они посещают семьи, где живут неизлечимо больные дети.
"Мы приезжали в семью, где есть праздники, дни рождения, что-то и пели и играли на гитаре. А сейчас уже ездим просто так. Бывают тяжелые ситуации в семье, надо просто расслабиться, отдохнуть, мы приезжаем, поем, разговариваем. Так получилось, что все члены нашей семьи задействованы, кто что умеет, тот это и привносит во всю эту историю", — говорит Ольга.
Друг для одинокой бабушки
Координатор благотворительного фонда помощи пожилым и инвалидам "Старость в радость" Александра Кузьмичева рассказала РИА Новости, что ровно 10 лет назад основательница будущего фонда, а на тот момент — просто студентка второго курса филфака МГУ Лиза Олескина пришла в общежитие вуза с альбомом фотографий из дома престарелых в Псковской области.
По ее словам, идея стать другом по переписке для незнакомой бабушки ей понравилась. "Письма получать приятно, это я знаю, а писать мне несложно, да и Лизе хотелось помочь. Писала я старательно, а ответ получила только один раз — к "моей" бабушке приезжал внучатый племянник, и в ответном письме рассказал мне историю про то, как Нину Федоровну в детстве в Германию угоняли", — сказала собеседница агентства.
Вскоре у Александры адресатов прибавилось, а потом и она присоединилась к группе волонтеров в поездках по региональным интернатам для престарелых. Ребята не только привозили старикам подарки: подгузники для лежачих, сладости, одежду, средства ухода, инвалидные коляски, белье и одеяла, но и устраивали концерты живой музыки. Пожилые люди, долгое время не покидавшие стен дома престарелых, встречали волонтеров со слезами на глазах.
"Петь я не умею, зато тексты песен запоминаю неплохо. Дома престарелых — единственное место, где я пою. Даже ребенку колыбельные я рассказываю как стихи, а с бабушками пою: ну и пусть, что не в ноты", — говорит Кузьмичева.
Однако не все истории, в которых волонтеры пытаются помочь кому-то, имеют счастливый конец.
"Я ходила с ребятами из храма св.мц. Татианы при МГУ кормить бездомных на "трех вокзалах", и однажды мы пытались вернуть в общество юного бездомного Димку, который не поехал домой после отчисления из института или техникума. Я провожала его на поезд к месту прописки — в районе Плесецка, а он к моменту этой нашей встречи, прежде всегда трезвый, едва стоял на ногах и справлял малую нужду в помещении камеры хранения. Я была его адвокатом перед охранником вокзала, склонным вытереть лужу его курткой, перед проводницами и начальником поезда. А он не мог завязать шнурки на морозе, тяжело опирался на меня на обледенелом перроне… В итоге его взяли в вагон — соседки попались сердобольные. Потом он, правда, побывав у мамы, вернулся на вокзал, несколько лет бродяжил и умер от туберкулеза", — рассказала Александра.
Помочь тем, кто не может попросить
Студентка Высшей школы экономики Полина Авакова стала волонтером не так давно: осенью прошлого года на семинаре по социальной журналистике она узнала о благотворительном фонде "РЭЙ", который помогает бездомным животным.
"Животные нуждаются во всем — ласке, внимании, заботе, лечении, главное — в доме и любящих хозяевах, но попросить об этом, увы, не могут. Сочувствие — это хорошо, но иногда мало. У нас в стране такая ситуация — люди сочувствуют, им больно и неприятно видеть мучения животных, они перечисляют энную сумму, а потом стараются забыть то, что видели. Мы не хотим пугать людей страшными историями, и так понятно, что жизнь бездомных собак и кошек, собак и кошек в приютах – это не сахар. Мы хотим сказать "да, такое есть, но давайте делать так, чтобы этого было меньше, помогать можно и нужно в удовольствие, а не только из жалости", — рассказала РИА Новости Полина.
"Летом мы организовывали фестиваль "Собаки в городе", где помощь нужна была любая — раздача листовок, приглашение гостей, организация активностей, что уж говорить о "бытовых" вещах — сборе столов, уборке территории, за этим всем следят волонтеры. Кроме этого, многие ездят в курируемые фондом приюты, Катя, директор фонда, несколько раз в неделю возит медикаменты, корм, подстилки. Недавно удалось приобрести будки для приюта "Бубасти", сейчас готовимся к "Душевному Базару", — рассказала собеседница агентства.
По словам девушки, родные и близкие поддерживают ее в этой деятельности.