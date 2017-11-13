В ярославской больнице остаются семь пострадавших в ДТП с автобусом детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Семь из 16 детей, пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области, остаются в больнице, сообщила РИА Новости представитель правительства региона в понедельник.
"Семь детей пока остаются в областной детской клинической больнице", — сказала собеседница.
Главврач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что из районной больницы всех детей выписали.
"У нас детей не осталось, мы всех отправили в Екатеринбург. Кого-то забрали родители, тех, за кем родители не смогли приехать, забрали по нотариальной доверенности. И они все уже отзвонились, что они все на месте, родители выражают благодарность, дети здоровы, прыгают, бегают", — рассказала собеседница агентства.