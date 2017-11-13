В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян сделали прививки от гриппа

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Около 62,7 миллиона человек привиты от гриппа в России, это составляет 43,4% от численности населения страны, сообщается на сайт Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября сего года в целом по стране привито свыше 62,7 миллионов человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ряде субъектов привиты более 47% населения. Лидерами по охвату населения вакцинацией стали Тува, Краснодарский край, Пензенская область и города Москва и Санкт-Петербург.