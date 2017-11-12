В Приморье планируют построить филиал "Артека"

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко договорился о создании в крае филиала детского лагеря "Артек", землю для этого подберут в Хасанском районе, сообщает администрация региона.

Этот вопрос обсуждался на встрече с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. Врио губернатора Приморья поручил собеседнику определить на территории муниципалитета участок земли, где можно было бы поместить дальневосточный филиал международного детского центра "Артек", а также построить детский лагерь краевого значения.

"Для "Артека" нужно около четырех гектаров. Я договорился с руководством "Артека" о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря", – сказал Тарасенко.

Овчинников заверил, что земля будет найдена. "Обязательно подготовим – сейчас дам команду, поднимем кадастровую карту, посмотрим, где на сегодняшний день в районе есть подходящие пляжные территории, либо земельные участки для того, чтобы реализовать данный проект", – сказал он.