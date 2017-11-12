МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дактилоскопию для иностранцев при въезде в Россию нужно вводить на двусторонней основе, эта процедура может быть обязательной для граждан тех стран, в которых ее также обязаны проходить россияне, считает глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Прекрасная идея, но только если эта процедура будет на двусторонней основе. На двусторонней основе это возможно, на односторонней — нет. То есть проведение этой процедуры может быть обязательным для граждан тех стран, в которых российские граждане также обязаны проходить дактилоскопию", — сказал РИА Новости Федотов.
При этом, добавил он, нужно помнить, что для этого потребуется оснастить все российские консульства аппаратурой для дактилоскопии, "а соответствующие средства нужно предусмотреть в бюджете".