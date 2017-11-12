МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дактилоскопию для иностранцев при въезде в Россию нужно вводить на двусторонней основе, эта процедура может быть обязательной для граждан тех стран, в которых ее также обязаны проходить россияне, считает глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") заявил, что партия предлагает ввести дактилоскопию для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию.

"Прекрасная идея, но только если эта процедура будет на двусторонней основе. На двусторонней основе это возможно, на односторонней — нет. То есть проведение этой процедуры может быть обязательным для граждан тех стран, в которых российские граждане также обязаны проходить дактилоскопию", — сказал РИА Новости Федотов.

При этом, добавил он, нужно помнить, что для этого потребуется оснастить все российские консульства аппаратурой для дактилоскопии, "а соответствующие средства нужно предусмотреть в бюджете".