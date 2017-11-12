Ноткин был жизнерадостным и неизменно благожелательным, заявил Пушков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков выразил глубокие соболезнования близким тележурналиста Бориса Ноткина, отметив, что он всегда был жизнерадостным и благожелательным человеком.
Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство.
"Хорошо знал Бориса Ноткина. Его смерть — шок. Он был активным, жизнерадостным, неизменно благожелательным. Глубокие соболезнования близким", — написал Пушков в Twitter.
Хорошо знал Бориса Ноткина. Его смерть — шок. Он был активным, жизнерадостным, неизменно благожелательным. Глубокие соболезнования близким.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 ноября 2017 г.