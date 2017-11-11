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Общество

Чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии в 33 года нашел семью в Чечне

18:4111.11.2017
(обновлено: 18:45 11.11.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЧетырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан в доме родственников по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-ЮртЧетырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан в доме родственников по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-Юрт
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 11 ноя – РИА Новости. Четырехкратный чемпион по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан узнал, что он чеченец, когда ему было около 30 лет. Долгие годы мать хранила тайну его рождения, опасаясь, что может потерять сына, и лишь после того, как поняла, что неизлечимо больна, рассказала сыну об отце. Ахмеди начал интенсивные поиски и спустя долгие годы впервые приехал на родину отца, где его встретили как родного.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЧетырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан в доме родственников по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-Юрт
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан в доме родственников по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-Юрт

История любви

Родители Ахмеди познакомились в начале восьмидесятых годов в Таджикистане, где его отец, уроженец чеченского селения Цоцин-Юрт Турко Алиев, проходил службу в советской армии. Красивая афганка из Душанбе покорила сердце молодого человека, и они поженились, совершив никях (мусульманский обряд бракосочетания).

Через некоторое время Турко отправили в Афганистан, где он геройски погиб, защищая пост советских войск от душманов. О трагическом конце своей истории любви мама Ахмеди узнала лишь спустя много лет, все эти годы храня обиду на мужа, полагая, что он ее бросил, когда перестал выходить на связь. Теперь, сопоставив даты, стало ясно, что он не дожил до рождения сына. Последовавший затем развал Советского Союза и вовсе отдалил ее от родины, женщина переехала в Европу, обрела новую семью.

Турко Алиев посмертно был награжден орденом Красной звезды, его именем назвали улицу в селе Цоцин-Юрт, на которой он жил, и открыли мемориал в родной школе.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЧетырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан на улице в чеченском селении Цоцин-Юрт, названной в честь его отца
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан на улице в чеченском селении Цоцин-Юрт, названной в честь его отца

Слезы на могиле

Когда родной дядя Ахмеди Гири Алиев начинает рассказывать про его отца, с гордостью демонстрируя награды брата и вырезки из старых советских газет, сын не сдерживает слез. На могиле отца в родовом селе Ахмеди уже выплакал накопившиеся за долгие годы слезы.

"Я в душе чувствовал, что я другой, отличался от братьев и сестер внешне, я был светлее. После того, как мама рассказала про отца, я сразу начал поиски", — рассказывает Ахмеди. Он не говорит на русском и чеченском, но мечтает выучить родной язык.

О происхождении сына мать поведала в 2009 году, после того как врачи диагностировали у нее рак головного мозга. Ахмеди начал поиски, пытался найти хоть какую-то зацепку, которая могла бы его вывести к незнакомым родным, пока не познакомился с журналисткой, которая бывала в командировках в Чечне. Она и помогла выйти на контакт с далеким российским регионом, о котором слышал только по СМИ. В апреле этого года он впервые вышел на связь с родными.

"Дядя отправил мне фото отца, и я показал его матери. Она сразу узнала его, начала плакать и, узнав о его ранней гибели, расстроилась еще больше", — говорит Ахмеди.

"Я очень горжусь своим отцом, он погиб, как герой, и я его простил от души. Теперь я понимаю, что зря на него обижался. Я счастлив, что нашел своих родных. Я не чувствую отчуждения, мне кажется, что я вырос среди них. Наверное, это и есть голос крови", — говорит Ахмеди, несмотря на то, что общается с родней через переводчика.

То же самое говорят и новые родственники Ахмеди. У него четыре тети, три дяди и несколько десятков двоюродных братьев и сестер. Они скрупулезно хранили все фото, документы, вплоть до комсомольского билета Турко, и теперь передали все это сыну.

Дедушка Ахмеди Лечи повторил судьбу сына спустя долгие годы, погибнув от рук бандитов. Лечи взял на себя ответственность за судьбу родного села в самое опасное и сложное время. В разгар второй чеченской войны он стал главой администрации Цоцин-Юрта. В то время редко кто решался идти на такую работу, опасаясь расправы со стороны бандитов. В 2002 году ваххабиты расстреляли Лечи и его сына в своем доме, через два года умерла и бабушка.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЧетырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан на могиле своего отца, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане, в чеченском селении Цоцин-Юрт
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан на могиле своего отца, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане, в чеченском селении Цоцин-Юрт

Победы и поражения

Говорить о детстве Ахмеди не любит. Боевыми искусствами увлекся с детства, с 9 лет занимался тайским боксом. Постепенно достиг высоких результатов, став четырехкратным чемпионом мира. В его послужном списке 79 боев, 66 побед, 28 — нокаутом, 7 поражений и 6 ничьих. Среди его соперников – именитые борцы Гагик Арутюнян по кличке Гаго Драго и голландец Альберт Краус.

Однако из-за проблем со здоровьем (начало портиться зрение) Ахмеди пришлось уйти из большого спорта и перейти на тренерскую работу. Он живет в городе Генк на востоке Бельгии, говорит, что у него более 20 подопечных. Многие ребята уже имеют серьезные достижения, побеждают в различных соревнованиях. В перспективе хочет применить свой опыт и в Чечне, уверен, что здесь можно воспитать достойных спортсменов.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЧетырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан в доме родственников по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-Юрт
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан в доме родственников по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-Юрт

Новая родня

Ахмеди очень малословен, сдержанно отвечает на вопросы, когда любопытствуешь по поводу личной жизни, смущается: у чеченцев не принято говорить о жене и детях при старших. Ответил лишь, что жена — турчанка, родилась в Бельгии, дальше уже продолжил двоюродный брат, сказал, что у него двое детей: девочка и мальчик двух и трех лет. Его намерение поехать в Чечню жена Сехира не одобрила, опасалась за мужа, который едет в неизвестность.

"Я сказал, что суждено, то и будет, и приехал, теперь она радуется за меня, плачет от счастья", — делится Ахмеди.

Дядя Гири тоже тепло смотрит на Ахмеди, говорит, как увидел, сразу полюбил его. Он находит и внешнее сходство с ним. Ахмеди неплохо знает традиции чеченцев, говорит, что начал интересоваться после того, как узнал о своем происхождении, нашел чеченскую диаспору в Бельгии.

Приехав к родным, он пожелал исполнить долг сына и попросил организовать обряд поминовения отца в соответствии с чеченскими обычаями. Просьбу родственники выполнили, и теперь весь род Алиевых смотрит на Ахмеди по-другому: настоящий чеченец, чтит память отца. Ахмеди говорит, что ему несложно соблюдать чеченские традиции, больше всего его восхищает уважение к старшим, скромность и сдержанность во взаимоотношениях со взрослыми.

Новые родственники не хотят отпускать Ахмеди. Они дали ему новое имя – Магомед. Надолго уезжать Ахмеди тоже не хочет, говорит, что летом приедет с семьей.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЧетырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан фотографируется с родственниками по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-Юрт
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу из Бельгии Ахмеди Бижан фотографируется с родственниками по отцовской линии в чеченском селении Цоцин-Юрт
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