В Татарстане проверят безопасность газоснабжения после трагедии в Ижевске

КАЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов после трагедии со взрывом газа в Ижевске поручил проверить безопасность газоснабжения жилых объектов в республике, сообщает пресс-служба главы региона.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.

"Мы, к сожалению, также имеем такой печальный опыт. Каждый год после перехода на отопительный сезон случаются те или иные события. Это происходит из-за нарушения регламентов или небрежного отношения к оборудованию, которое представляет серьезную опасность", — цитирует пресс-служба слова Минниханова на совещании в правительстве республики в субботу.

Президент Татарстана дал поручение главам муниципалитетов провести профилактические мероприятия по недопущению подобных трагедий. Также Минниханов призвал организовать разъяснительную работу с населением о правилах безопасного пользования газовым оборудованием.

По информации начальника главного управления МЧС России по Татарстану Рафиса Хабибуллина, с учетом высокого уровня газификации республики данная проблема является актуальной для региона, подобные происшествия происходили в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске.

Как он рассказал, в прошлом году в республике было зафиксировано девять случаев отравления угарным газом, в результате чего погибли три человека и пострадали 27. Всего за последние пять лет из-за отравления угарным газом ушли из жизни 59 человек, добавил глава ГУМЧС. "В связи с этим я прошу обратить особое внимание на исправность системы вентиляции жилых домов", — подчеркнул Хабибуллин.

Он просил также министерство транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с транспортными организациями организовать проверку техники, оснащенной газовым оборудованием.