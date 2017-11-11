В Москве состоялась конференция, приуроченная к Всемирному дню науки

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. 10 ноября в столице прошла научно-популярная конференция, посвященная Всемирному дню науки и новейшим достижениям в области детской онкологии и гематологии.

Научные сотрудники и врачи рассказали собравшимся об исследованиях и достижениях в диагностике и лечении сложных онкологических заболеваний у детей.

В частности, участники конференции рассказали о возможностях и преимуществах жидкостной биопсии, молекулярной диагностики и новых подходах в области изучения тромбообразования.

Конференция была организована Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и благотворительным фондом "Врачи, инновации, наука — детям" при поддержке компании mail.ru group.

Присутствовавший на конференции глава попечительского совета фонда "Врачи, инновации, наука — детям", первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что за год фонду удалось собрать полмиллиарда рублей на исследования в области детского рака.

"Это, с одной стороны, много, с другой стороны, очень мало. Потому что для того, чтобы реализовывать проекты, которые предлагают врачи, ученые, нужно от 3 до 5 миллиардов. Я верю, что нам удастся их собрать благодаря неравнодушию людей, благодаря неравнодушию партнеров, благотворителей, участников фонда", — отметил Сергей Кириенко.

Фонд "Врачи, инновации, наука — детям" был создан в конце 2014 года по инициативе врачей и ученых. Главной целью фонда является обеспечение устойчивого финансирования научных и клинических исследований в области детской иммунологии, гематологии и онкологии, проводимых на базе ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева", включая мультицентровые исследования, в которых ННПЦ занимает лидирующую роль.