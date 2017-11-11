Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян за девять месяцев текущего года увеличилась до 72,6 года, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За 9 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет… Смертность населения снизилась на 2,8% и составила 12,6 случаев на одну тысячу населения (за девять месяцев 2016 года – 12,9 на тысячу населения). Это означает, что в этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщила министр.

Смертность россиян снизилась по всем основным причинам, отмечается в сообщении. Самый высокий показатель связан с пневмонией — число умерших от заболевания снизилось на 19,4%, от случайных отравлений алкоголем — показатель снизился на 19,3%. Смертность от туберкулеза сократилась на 16,9%, от болезней органов дыхания умерло на 10,7% россиян меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пояснила Скворцова.

К тому же, на протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности: за девять месяцев он снизился на 12% и составляет 5,3 на 1000 родившихся живыми. При этом более чем в большинстве регионов этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам.