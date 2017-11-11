САРАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков попросил глав сельских поселений представить свои предложения по улучшению системы гражданской обороны.

"Просьба ко всем руководителям сельских поселений, подготовьте свои предложения по совершенствованию системы гражданской обороны. Только не смотрите "Википедию" и не ищите умных слов. Нам нужен новый формат гражданской обороны", — сказал глава МЧС на выездном заседании коллегии министерства, в котором также приняли участие главы сельских поселений Мордовии.

Пучков пояснил, что в последнее время меняются как угрозы чрезвычайных ситуаций, так требования граждан к системе гражданской защиты. "Потенциал развития гражданской обороны огромен, нормативно-правовая база сформирована, но ее нужно адаптировать к каждому сельскому поселению", — заключил Пучков.