Островский: вся работа в регионе должна соответствовать ожиданиям смолян

СМОЛЕНСК, 10 ноя — РИА Новости. Благодаря совместной деятельности активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) и региональных властей в Смоленской области удалось добиться позитивных результатов по многим направлениям, в частности, в сфере здравоохранения, заявил глава региона Алексей Островский.

Выступая на конференции регионального отделения ОНФ губернатор отметил, что в регионе фиксируется снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и младенческой смертности.

"Этому во многом способствует укрепление материально-технической базы медицинских учреждений", — сказал Островский.

Он также отметил успехи в сфере ЖКХ. По его словам, реализованные на Смоленщине энергосервисные контракты в Сычевке и Дорогобуже вошли в число лучших практик в России.

В пресс-службе администрации области напомнили, что в ноябре прошлого был заключен энергосервисный контракт с ПАО "Ростелеком", предусматривавший модернизацию уличного освещения в Сычевке. Там уже установили 750 современных светодиодных светильников, и средняя освещенность улиц районного центра увеличилась более чем втрое, экономия зафиксирована на уровне 70% Аналогичный проект запущен и в Дорогобуже. Там планируется заменить почти 900 светильников. Объем инвестиций составит около 9 миллионов рублей, а плановая экономия средств — 60%. Кроме того, в Дорогобужском районе реализован инвестиционный проект по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения бюджетных образовательных учреждений с целью повышения их энергетической эффективности. Установка теплосберегающего оборудования и проведение иных мероприятий программы позволили получить экономический эффект в размере свыше двух миллионов рублей.

"Мы работаем для смолян, поэтому все, что делается в регионе, должно полностью соответствовать запросам и ожиданиям наших земляков", — сказал Островский.

По его словам, площадка регионального отделения ОНФ является местом, где люди, защищающие народные интересы, профессионалы в различных сферах деятельности, представители власти всех уровней могут координировать свои действия и вырабатывать решения, направленные на улучшение качества жизни смолян, динамичное социально-экономическое развитие области.

Активисты ОНФ определили приоритетные направления деятельности движения на 2018 год. В их числе — продолжение работы по созданию четырех "зеленых щитов" на территории Смоленской области, запрет приватизации земельных участков в границах водоохранных зон, предоставление авансовых платежей предприятиям малого и среднего бизнеса при проведении тендеров, оборудование светофорами всех пешеходных переходов, находящихся в непосредственной близости с образовательными учреждениями и многое другое.

Другие новости региона читайте здесь >>