Кириенко: никаких привилегий на конкурсе "Лидеры России" – нет

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Принципиальная позиция организаторов конкурса "Лидеры России" — абсолютная объективность, честность и прозрачность, отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Об этом он заявил на брифинге по итогам завершения первого этапа.

Президент изначально поставил задачу, чтобы никаких эксклюзивных возможностей, привилегий кроме собственных знаний не существовало, отметил Кириенко.

"Никаких обходных путей выиграть конкурс нет. Единственный путь — подавать заявку и проходить через процедуру конкурса", — сказал он, добавив, что участники показали очень высокий уровень.

За чистотой конкурса следят экспертный и наблюдательный советы. Для обеспечения максимальной честности очень важно было, чтобы задания не повторялись.

По словам Кириенко, были введены дополнительные тесты. Первый тест — на базовые знания: история, география, русский язык и литература, а также специфика управления — сфера права.

Он подчеркнул, что принципиально не изменялись сроки и условия конкурса, чтобы все находились в равных условиях.

Кроме того, для участия необходимо было зарегистрировать в личном кабинете паспортные данные. Сделано это было для того, чтобы нельзя было подать несколько заявок от одного лица.

У всех была возможность принять участие в проекте. Но конкурс ежегодный, есть время все взвесить, подготовиться и подать заявку в следующем году, заключил Сергей Кириенко.