Госдума приняла в I чтении проект о контрольных закупках Роспотребнадзора

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об осуществлении Роспотребнадзором контрольных закупок, внесенный правительством РФ.
В рамках контрольных закупок осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.
Контрольная закупка является наиболее эффективным мероприятием по контролю в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, связанных с проверкой выполнения хозяйствующими субъектами обязательных требований. Такая форма проверки оптимизирует трудовые, материальные и финансовые ресурсы уполномоченного контрольно-надзорного органа власти и стимулирует предпринимателей на добросовестное ведение своей деятельности.
В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 20 технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза и обязательных требований специальных законов в рамках данных видов надзорной деятельности.