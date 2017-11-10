Госдума приняла в I чтении проект о контрольных закупках Роспотребнадзора

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об осуществлении Роспотребнадзором контрольных закупок, внесенный правительством РФ.

Документ наделяет Роспотребнадзор полномочием по применению контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре. Такие закупки осуществляются в установленном законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля" порядке.

В рамках контрольных закупок осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Контрольная закупка является наиболее эффективным мероприятием по контролю в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, связанных с проверкой выполнения хозяйствующими субъектами обязательных требований. Такая форма проверки оптимизирует трудовые, материальные и финансовые ресурсы уполномоченного контрольно-надзорного органа власти и стимулирует предпринимателей на добросовестное ведение своей деятельности.

В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 20 технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза и обязательных требований специальных законов в рамках данных видов надзорной деятельности.