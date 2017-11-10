Ямал направит на охрану водных объектов почти 70 млн рублей в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 2018 году направит 68,6 миллиона рублей на охрану водных объектов, сообщает в пятницу правительство региона.

"В рамках подпрограммы "Использование и охрана водных объектов в ЯНАО" в 2018 году планируется выполнить 10 мероприятий, финансируемых из окружного бюджета, в объеме 68,6 миллиона рублей. Основными будут два проекта по расчистке и дноуглублению русел рек Кутопьюган и протоки Шома-Посл в границах города Лабытнанги", — говорится в сообщении.

По итогам работ планируется расчистить участки русел общей протяженностью 2,9 километра, изъять 142,5 тысячи кубометров донных отложений, 15,2 тысячи кубометров затонувшей древесины и 91 тонну металлолома.

"Такие работы дают очень хороший результат. И с точки зрения экологического состояния водного объекта, и для рекреационных целей. Прийти на реку и не опасаться того, что может находиться в воде, это большой плюс для жителей", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александра Гаврилюка.

В 2018 году будет продолжена реализация мероприятий государственной программы ЯНАО "Развитие минерально-сырьевой базы на 2014-2018 годы". Важным для экономического развития Ямала направлением является добыча общераспространенных полезных ископаемых. На сегодняшний день департамент выдал около 500 лицензий, из которых 23 – в 2017 году. Также ведомство наделено новыми полномочиями, по которым предоставило пять лицензий на пользование недрами с целью добычи подземных вод.

По результатам проведенной государственной экспертизы на территориальный баланс запасов поставлено около 105 миллионов кубических метров общераспространенных полезных ископаемых. Всего на территориальном балансе ЯНАО находится 1042 таких месторождения с общими запасами более двух миллиардов кубических метров, уточняют власти.