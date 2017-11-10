Калининградские власти хотят ввести льготную ипотеку для семей с детьми

КАЛИНИНГРАД, 10 ноя — РИА Новости. Власти Калининградской области намерены ввести льготную ипотеку для молодых семей и семей с детьми, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов по итогам оперативного совещания в правительстве.

"Мы с коллегами договорились, что в рамках тех средств, которые уже предусмотрены проектом бюджета, перераспределим средства, дополнительно направим на ипотечную программу в отношении молодых семей, а также семей, которые принимают решение завести второго, третьего ребенка", — сказал Алиханов.

Он отметил, что предполагается ввести в уже действующую ипотечную программу несколько дополнительных категорий. Глава региона получил заместителям совместно с областной думой предусмотреть средства на снижение процентной ставки по ипотечным кредитам за счет субсидирования ее части, что позволит семьям с детьми приобрести жилье на льготных условиях. Это возможно сделать в процессе работы над бюджетом на будущий год, в том числе и за счет резервного фонда губернатора.

По данным регионального министерства здравоохранения, по состоянию на 1 ноября в области родились 9,3 тысячи детей, что на 910 малышей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Ключевым вопросом для семьи, принимающей решение о рождении ребенка, остается жилищный вопрос. Очевидно, что принимаемых мер поддержки недостаточно", — добавил Алиханов.

По его мнению, льготная ипотека сможет стать не только стимулом для улучшения демографической ситуации в регионе, но и позволит обеспечить поддержку строительной отрасли.

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