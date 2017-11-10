Среднюю зарплату педагогов на Ямале увеличат до средней по региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Средняя зарплата всех педагогических работников Ямала в следующем году будет равна средней заработной плате по экономике региона, сообщает в пятницу правительство округа.

"В целом бюджет системы образования Ямала в 2018 году составит более 21 миллиарда рублей. Зарплата всех педагогических работников в следующем году будет доведена до 100% к средней по экономике региона", — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что сейчас в арктическом регионе дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах. Дошкольным образованием обеспечены 74% ямальских детей до трех лет, а 2018 году планируется увеличить их количество до 77%. В этом году в муниципалитетах округа открылись шесть новых детских садов и планируется открытие еще пяти дошкольных учреждений в следующем году.

В округе активно ведется работа по развитию кочевого образования. Помимо кочевых групп детских садов, реализуются специальные мероприятия по подготовке детей тундровиков к школе. В этом году в подобных мероприятиях участвовали около 400 детей. Также в ямальских школах-интернатах со следующего года будут созданы группы предшкольной подготовки, куда будут приниматься дети шестилетнего возраста, отмечает правительство.

В ямальских школах активно вводятся федеральные государственные стандарты, уточняется в сообщении. В частности, в начальной школе второй год внедряется стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в 1-2 классах обучаются 897 детей с расстройствами аутистического спектра, проблемами интеллектуального развития, нарушением опорно-двигательного аппарата, а также слабослышащие, слабовидящие дети, ребята с нарушением речи и другие.

"Раньше в педагогических институтах не учили работать с детьми с ограниченными возможностями. Поэтому при подготовке к введению такого образовательного стандарта мы на Ямале массово провели курсовые мероприятия для педагогов, чтобы обеспечить их переподготовку", — приводятся в сообщении слова директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марины Кравец.

Другие новости региона читайте здесь>>