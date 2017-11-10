СК проверяет данные о смерти беременной женщины в воронежской больнице

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Следователи проверяют данные СМИ о смерти беременной женщины в больнице Воронежа, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

По данным СМИ, пациентку привезла в больницу "скорая" 7 ноября. Беременность у женщины протекала тяжело, и врачи приняли решение об операции. В результате у пациентки открылось кровотечение, и, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. Женщина скончалась 9 ноября, у нее остались четверо детей.

"Следственными органами… организовано проведение процессуальной проверки по сообщениям в средствах массовой информации о смерти 39-летней женщины, доставленной в бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1", с диагнозом "внебольничный начавшийся выкидыш. Беременность 15-16 недель", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.