Дольщики недостроенных домов в Челябинске добились встречи с властями

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Дольщики недостроенных многоквартирных домов в поселке Чурилово в Челябинске, ввод которых постоянно сдвигается застройщиком, приглашены в пятницу на встречу с властями региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

По данным пресс-службы, губернатор региона Борис Дубровский взял на контроль ситуацию по строительству домов, сроки сдачи которых неоднократно сдвигались. ООО "Речелстрой" ищет инвесторов и ведет переговоры с банками, чтобы не допустить обострения ситуации — речь идет о строительстве 19 многоквартирных домов в микрорайоне "Чурилово LakeCity".

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в четверг Владимир Путин после посещения Челябинска позвонил одной из дольщиц данного микрорайона, после этого президент связался с челябинским губернатором и попросил плотнее взять эти вопросы на контроль. Также он добавил, что президент звонил одному из представителей движения "Стоп ГОК", которое оспаривает планы по строительству Томинского горно-обогатительного комбината.

"В резиденции губернатора Челябинской области в настоящее время проходит встреча с группой дольщиков микрорайона "Чурилово LakeCity". Итоги встречи будут известны позже", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, у Дубровского на следующей неделе запланирована встреча с активистами движения "Стоп ГОК", добавили в пресс-службе.

Как написал на своей страничке "ВКонтакте" лидер движения "Стоп ГОК" Василий Московец, ему в четверг звонил президент России, после этого с активистом связались из приемной губернатора Челябинской области и назначили встречу на 13 ноября.