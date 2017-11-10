Дольщики недостроенных домов в Челябинске добились встречи с властями

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Дольщики недостроенных многоквартирных домов в поселке Чурилово в Челябинске, ввод которых постоянно сдвигается застройщиком, приглашены в пятницу на встречу с властями региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в четверг Владимир Путин после посещения Челябинска позвонил одной из дольщиц данного микрорайона, после этого президент связался с челябинским губернатором и попросил плотнее взять эти вопросы на контроль. Также он добавил, что президент звонил одному из представителей движения "Стоп ГОК", которое оспаривает планы по строительству Томинского горно-обогатительного комбината.
Кроме того, у Дубровского на следующей неделе запланирована встреча с активистами движения "Стоп ГОК", добавили в пресс-службе.
Как написал на своей страничке "ВКонтакте" лидер движения "Стоп ГОК" Василий Московец, ему в четверг звонил президент России, после этого с активистом связались из приемной губернатора Челябинской области и назначили встречу на 13 ноября.