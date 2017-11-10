В доме правительства в Москве произошел "условный пожар"

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В доме правительства в Москве проводится учебная эвакуация, произошел "условный пожар", сообщает корреспондент РИА Новости.

"Внимание, в здании дома правительства Российской Федерации произошел условный пожар, объявляется общая учебная эвакуация. Просим соблюдать спокойствие… Повторяю! Эвакуация является учебной", — объявляется по громкоговорителю.

Всех сотрудников просят закрыть служебные помещения и покинуть здание. При этом отмечается, что пользоваться лифтами запрещено.

Однако заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое проводит вице-премьер Ольга Голодец, продолжилось, вопреки сообщениям.