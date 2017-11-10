В России число преступлений несовершеннолетних снизилось почти на 20%

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число преступлений несовершеннолетних в России снизилось за 9 месяцев 2017 года почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По словам вице-премьера, в РФ работают 3124 комиссии комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в субъектах РФ, в том числе 85 региональных и более трех тысяч территориальных и муниципальных.

"Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, — такая цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас сократилась на 19,8%. В прошлом году у нас также наблюдалось снижение подростковой преступности, то есть у нас появился некоторый тренд", — сказала Голодец на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, посвященном системе организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в субъектах РФ.

Она отметила, что к неблагополучным регионам, в которых нет устойчивого тренда на снижение подростковой преступности относятся Магаданская область, Республика Карелия, Смоленская область и Республика Тыва. По ее словам, также ситуация остается серьезной в регионах Дальнего Востока.

Голодец напомнила, что за прошедший период государство уделяло внимание проблеме: были созданы службы медиации, система сопровождения семьи и ряд других инструментов.