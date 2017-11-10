В Москве рейды в "детский комендантский час" продолжат на постоянной основе

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Москве рейды по пресечению фактов нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время будут проводиться на постоянной основе, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Было принято решение на постоянной основе продолжить проводить рейды по выявлению и пресечению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах города и в общественных местах без сопровождения законных представителей", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, между педагогическими коллективами, родителями и рядом столичных департаментов будут организованы встречи по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей в семьях.

По информации ведомства, в текущем году было выявлено порядка 9 тысяч подобных фактов, из которых по более чем 6,3 тысячи составлены протоколы об административных нарушениях как в отношении самих подростков, так и в отношении родителей.