Собянин вручил награды сотрудникам Главного управления МВД по Москве

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Сергей Собянин в пятницу в московской мэрии в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, вручил награды города 52 сотрудникам Главного управления МВД по Москве.

Знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" награждали в нескольких категориях: это сотрудники, безупречно прослужившие 50, 30 и 25 лет. Так, за 50 лет безупречной службы столице был награжден начальник Управления мобилизационной подготовки и мобилизации Александр Дьячков. Наград удостоились главный специалист-эксперт Управления по работе с личным составом Василий Веденькин и главный специалист (по обеспечению охраны общественного порядка), генерал-майор полиции Вячеслав Козлов.

"С праздником! Поздравляю с днем сотрудника органов внутренних дел РФ. Наш город достойно справляется с задачей обеспечения безопасности и противодействия преступности и занимает высокое место среди мегаполисов мира по этим параметрам", — сказал мэр Москвы на церемонии.

Он отметил, что Москва — один из сложных городов по обеспечению безопасности, агломерация насчитывает не только 12 миллионов живущих в столице, но 8 миллионов живущих в области и ежедневно приезжающих в город. Кроме того, по его словам, почти каждый день в Москву приезжают туристы, гости и мигранты. Такова специфика столицы, и с безопасностью в ней достойно справляются сотрудники органов внутренних дел.

Знак отличия представляет собой прямоугольную полоску размером 29 на 32 мм, на которой расположен венок дубовых (для военнослужащих) или лавровых (для других награждённых) ветвей. В центре венка римскими цифрами обозначается число лет службы.