"Домодедово" тестирует технологию самостоятельного контроля перед посадкой

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" начал тестирование на внутрироссийских рейсах технологии, позволяющей автоматизировать проход на посадку в самолет, сообщила воздушная гавань.

"Московский аэропорт "Домодедово" проводит в зоне российского вылета тестирование турникетов типа eGate. Эта технология позволит пассажирам самостоятельно проходить контроль посадки на борт воздушного судна", — говорится в сообщении.

"Пилотный проект реализуется в зоне вылета внутренних рейсов. На одном из гейтов установлен турникет, который распознает штрих-код. Таким образом, чтобы пройти на борт самолета, пассажиру будет достаточно приложить к сканеру печатный талон или же QR-код на мобильном устройстве", — отметил Олег Коршунов, руководитель проекта по внедрению eGate в Domodedovo Integration — специализированном предприятии аэропорта, отвечающем за разработку IT-решений.

Аэропорт рассматривает возможность применения безбумажных технологий в новом сегменте пассажирского терминала (Т2). Строительство первой очереди нового терминала должно завершиться к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

Ранее воздушная гавань начала тестирование технологии Passenger Access Control (PAC) — системы контроля за движением пассажиров при прохождении предполетного контроля. PAC с помощью штрих-кода на посадочном талоне автоматически определяет сектор вылета, проверяет статус рейса и через турникеты пропускает пассажира в галерею вылета.

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысил 24 миллиона человек.