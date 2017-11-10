Пермский магазин Стерлигова убрал табличку о запрете входа гомосексуалистам

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Руководство пермского магазина известного российского предпринимателя Германа Стерлигова убрало со входной двери табличку с нецензурной лексикой относительно входа геев после того, как надзорные органы обратились с иском в суд, сообщил РИА Новости представитель уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

В сентябре жители Перми обратились с заявлением в полицию о том, что на входной двери магазина Германа Стерлигова висит табличка, на которой нецензурными словами запрещается входить людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сначала полиция отказалась возбуждать дело по этому поводу, не найдя в этом правонарушения. Однако после вмешательства прокуратуры Свердловского района Перми было возбуждено административное дело.

"В адрес краевого омбудсмана поступила информация о результатах рассмотрения протеста, внесенного прокуратурой Свердловского района в целях восстановления правопорядка и удаления таблички с ненормативной лексикой у входа в магазин Германа Стерлигова в Перми. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУМВД по Пермскому краю, надпись на табличке носит выраженный ненормативный характер", — рассказал представитель краевого уполномоченного по правам человека.

После заключения экспертов надзорные органы подготовили исковое заявление в суд с требованием обязать собственника и арендатора помещения демонтировать табличку с текстом ненормативного характера.

"В настоящее время табличка убрана с входной группы магазина собственником магазина самостоятельно", — пояснили в ведомстве.

Ранее известный своим неоднозначным подходом к покупателям бизнесмен Герман Стерлигов сообщал, что решил свернуть свой бизнес в Москве и объявил о продаже продуктовых магазинов. В Москве и Московской области у предпринимателя пять магазинов "Хлеб / Соль" по продаже фермерских продуктов, три магазина в Санкт-Петербурге, два в Краснодаре, по одному магазину в Воронеже, Кирове и Перми.