Более 250 тысяч школьников приняли участие в конкурсе "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В конкурсе "Мой первый бизнес", направленном на содействие развитию молодежного предпринимательства в России, на сегодняшний день приняло участие более 250 тысяч школьников из разных регионов страны.

Мероприятие призвано повысить интерес учащихся старших классов к реализации собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов, к получению профильного высшего профессионального и дополнительного образования, а также повысить стремление к самореализации через инновационную деятельность.

Принять участие в конкурсе, который стартовал 14 октября, может любой школьник старших классов на специальном портале www.kapitany.ru.

Проекты принимаются по тематическим номинациям "Интернет-инициативы", "Блоги и влоги учащейся молодежи", "Инновации и инновационное предпринимательство", Do it yourself/"Сделай своими руками", Music Production. Наставниками школьников стали ведущие представители российской блогосферы: Мария Вей, Николай Соболев, Клава Кока, Ян Топлес, Вилсаком.

2 тысячи финалистов основного этапа получат персональные сертификаты на участие в образовательных бизнес-лагерях, которые будут организованы в 28 городах России в формате бизнес-игры, а также образовательные гранты на дистанционное обучение в программе "Капитаны России".

Кроме того, сотня лучших участников получит гранты на очное обучение по программам бакалавриата на факультете бизнеса "Капитаны" Российского экономического факультета имени Г.В.Плеханова.

Более 12 тысяч дополнительных призов получат школьники, прошедшие основные этапы конкурса.

Конкурс "Мой первый бизнес" проводится благотворительным фондом поддержки образовательных программ "Капитаны" при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского движения школьников и Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова.