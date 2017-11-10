Уличные встречи с избирателями надо согласовывать, подтвердили в КС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) в пятницу признал законным требование согласовывать с органами исполнительной власти уличные встречи депутатов с избирателями, которые проходят в форме митингов, говорится в материалах суда.

Депутаты Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ), Олег Шеин (СР) и Сергей Иванов (ЛДПР) просили КС проверить конституционность закона от 7 июня 2017 года №107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях".

Оспариваемая норма вступила в силу 18 июня 2017 года. С этого времени депутаты всех уровней имеют право проводить встречи с избирателями без согласования с органами исполнительной власти лишь в помещениях, специально отведённых местах и на внутридворовых территориях. По мнению авторов жалобы, закон нарушает конституционные права граждан на свободу собраний и беспрепятственные индивидуальные и коллективные обращения к депутатам.

"Поскольку такие встречи носят, как правило, открытый и массовый характер и имеют целевое назначение информирование депутатами избирателей о своей деятельности и выражение гражданами пожеланий в отношении депутата и его представительного органа, законодатель вправе определить порядок их проведения, в том числе с привлечением законодательства о публичных мероприятиях. Поэтому оспариваемое регулирование не выходит за рамки требований Конституции РФ", — говорится в материалах суда.

КС постановил, что встречи депутатов с избирателями в специально отведённых местах и помещениях, а также на внутридворовых территориях не требуют уведомления, так как проходят в ограниченном пространстве.

"Однако, если проведение встречи на внутридворовой территории "перерастает" в митинг, такая встреча должна проводиться уже в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях", — отмечает КС.

КС напомнил, что понятие "согласование публичного мероприятия" не предполагает, что орган публичной власти может по своему усмотрению запретить проведение мероприятия или изменить его цели, место и форму.

Одновременно КС подчеркнул, что "не исключается возможность проведения незапланированной встречи депутата с избирателями вне помещений, специально отведённых мест или внутридворовых территорий по инициативе самих избирателей", однако, такая встреча должна быть прекращена при возникновении угрозы безопасности граждан или нормальному функционированию объектов инфраструктуры.