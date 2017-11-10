Правительство одобрило проект о сокращении срока выдачи загранпаспортов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий сократить выдачу загранпаспортов по месту пребывания с четырех до трех месяцев, соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Законопроект рассмотрен и одобрен 7 ноября 2017 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности", — говорится в решении.

Законопроектом предлагается сократить с четырех месяцев до трех месяцев срок оформления и выдачи загранпаспорта, в том числе содержащего электронный носитель информации, в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания.

Отмечается, что это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки.