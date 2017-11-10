Похороны погибшего в ДТП под Ярославлем водителя пройдут в субботу

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Похороны погибшего в ДТП в Ярославской области водителя Сергея Блохина, перевозившего детей, пройдут в субботу в Ярославле, сообщил РИА Новости в пятницу его коллега, представитель ИП Дратинский, которому принадлежал автобус.
"Прощание с погибшим пройдет завтра в 10.00 в ритуальном зале на Магистральной, 1. Затем состоятся похороны", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что проститься с Сергеем придут все его коллеги.
Ранее губернатор области Дмитрий Миронов заявил, что Блохин ценой своей жизни спас всех пассажиров. Правительство региона окажет материальную помощь его семье.
Как сообщили РИА Новости в областном правительстве, на похоронах будут присутствовать представители региональных властей.