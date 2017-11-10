Рособрнадзор приостановил действие лицензии АНО ВО "Институт экономики"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю приостановил действие образовательной лицензии ещё у одного частного вуза — АНО ВО "Институт экономики", сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято в период с 3 по 9 ноября по результатам проведённых проверок.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).