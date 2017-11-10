Первый форум национального единства стартовал в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноя — РИА Новости. Первый региональный форум национального единства "Югра многонациональная" с участием экспертов федерального уровня стартовал в Ханты-Мансийске, он продлится три дня — с 10 по 12 ноября.

Как сообщили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры, форум рассматривается в качестве крупнейшей площадки гуманитарного сотрудничества всех участников реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма, осуществляющих деятельность на территории автономного округа.

"Проведение регионального форума такого масштаба — это уникальное событие, не имеющее аналогов в других регионах нашей страны. Мероприятия форума позволят обменяться опытом и выработать новые подходы и формы работы по сохранению и развитию доброжелательных этноконфессиональных отношений, обеспечению гражданского мира и согласия в целях обеспечения общественно-политической стабильности на территории Югры как одного из самых многонациональных регионов нашей страны", — отметили в департаменте.

Среди участников — эксперты федерального уровня, в числе которых депутат Госдумы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

В правительстве региона подчеркнули, что на одной площадке смогут встретиться представители власти, учреждений культуры и искусства, спорта, образования, молодежной политики, СМИ, национально-культурных объединений, а также диаспор и религиозных организаций автономного округа. В общей сложности организаторы получили свыше 350 заявок от участников. Кроме того, почетными гостями форума станут члены делегации депутатов Народного совета Сирийской Арабской республики.

Отмечается также, что в рамках форума состоится около 20 мероприятий, в том числе семинары-практикумы, "круглые столы" с участием экспертов, деловые игры, конференции, подготовлена большая культурная программа, а также пройдет награждение лауреатов премии губернатора "За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре".

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