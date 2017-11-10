Белгородский завод не подтвердил данные о голубиной голове в банке кукурузы

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Информация о том, что в банку консервированной кукурузы ОАО "Белгородские молочные продукты" попала голубиная голова, не подтвердилась после проверки, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией предприятия Оксана Зайцева.

В середине сентября в соцсетях появилась фотография открытой банки консервированной кукурузы, в которой лежит голова голубя. Фото разместила студентка, которая открыла банку с надписью "Белгородские овощи" себе на ужин. Консервы под маркой с таким названием выпускает ОАО "Белгородские молочные продукты". Как ранее пояснила РИА Новости Зайцева, подобное технологически невозможно, но при этом добавила, что предприятие проведет проверку появившейся информации.

"Проверка была проведена, обнаружено не было данного факта. Все документы были предоставлены в Роспотребнадзор", — сказала Зайцева.

Как отметило предприятие в своем ответе на запрос РИА Новости, от потребителей жалоб на продукцию, кроме этого случая, не поступало.

По словам Зайцевой, заявившая о голове птицы в банке с кукурузой девушка обратилась к ним и рассказала, что в феврале этого года купила много банок этого вида консервов, все их съела, и у нее осталась только одна банка, которую она и решила открыть. Зайцева добавила, что предприятие предложило девушке продукцию взамен банки, где могла оказаться голова птицы, в том числе молочную. Однако девушка хотела получить денежную компенсацию переводом на электронный кошелек.

"Предприятием принимались меры по установлению инициатора данной информации, было установлено, что такая девушка на территории Луганской области не проживает, а в дальнейшем вообще связь с ней прекратилась по инициативе последней. Все указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии вброса дезинформации", — заявило предприятие в своем ответе РИА Новости.