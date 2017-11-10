Роструд добился оплаты долга по зарплате на заводе в Приморском крае

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Роструд добился погашения 70-миллионного долга по зарплате перед работниками "Находкинского судоремонтного завода", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Территориальный орган Роструда в Приморском крае установил, что руководство ПАО "Находкинский судоремонтный завод" допустило образование задолженности по заработной плате.

"В результате принятых мер долг по оплате труда перед 796 работниками на сумму 69,9 миллионов рублей погашен", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за нарушение трудового законодательства виновные привлечены к административной ответственности. Материалы проверки направлены в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.