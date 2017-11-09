ФПА разъяснит вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко предложил разработать разъяснения по вопросам о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

В пресс-службе отметили, что соответствующий запрос Пелипенко направил в комиссию ФПА РФ по этике и стандартам.

"За многолетнюю практику применения Кодекс профессиональной этики адвоката проявил себя как серьезный нормативный акт. В то же время жизнь задает вопросы, на которые нужно искать ответы. В последнее время в адвокатском сообществе произошло несколько событий, которые вынудили меня как президента ФПА обратиться за разъяснениями относительно применения мер дисциплинарной ответственности", — цитирует пресс-служба Пилипенко.

В ФПА добавили, что в разных регионах России сложилась разнообразная и противоречивая практика наложения дисциплинарной ответственности, поэтому разъяснения необходимы.

В последнее время произошло несколько резонансных историй, связанных с нарушением адвокатами Кодекса профессиональной этики. Так, адвоката из Мордовии лишили статуса за появление в суде в шортах и бандане, а известного юриста Игоря Трунова – за критику руководства Адвокатской палаты Московской области. Вернуть статус обоим удалось через суд.

Адвокаты Илья Новиков и Марк Фейгин ограничились предупреждением за словесную перепалку в соцсетях с использованием нецензурной лексики. Новиков и Фейгин вместе работали по делу Надежды Савченко.