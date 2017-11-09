ФПА разъяснит вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко предложил разработать разъяснения по вопросам о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.
"За многолетнюю практику применения Кодекс профессиональной этики адвоката проявил себя как серьезный нормативный акт. В то же время жизнь задает вопросы, на которые нужно искать ответы. В последнее время в адвокатском сообществе произошло несколько событий, которые вынудили меня как президента ФПА обратиться за разъяснениями относительно применения мер дисциплинарной ответственности", — цитирует пресс-служба Пилипенко.
В ФПА добавили, что в разных регионах России сложилась разнообразная и противоречивая практика наложения дисциплинарной ответственности, поэтому разъяснения необходимы.
Адвокаты Илья Новиков и Марк Фейгин ограничились предупреждением за словесную перепалку в соцсетях с использованием нецензурной лексики. Новиков и Фейгин вместе работали по делу Надежды Савченко.