На Кубани разработают стратегию национальной политики до конца года

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Стратегия национальной политики появится на Кубани до конца текущего года, документ будет формироваться с участием представителей общественных объединений, сообщает в четверг пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Вопрос национального мира сегодня один из самых важных как в федеральной, так и в региональной повестке. Для Краснодарского края он является особенно актуальным – на Кубань ежегодно переезжает около 120 тысяч человек со всей России разных национальностей и конфессий… Стратегия национальной политики региона будет разработана до конца текущего года", — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания краевого совета по межнациональным отношениям, Кубань входит в число динамично развивающихся, сильных регионов страны, стабильных и безопасных, и это, по его словам, в частности, "результат большой работы по достижению межнационального мира и согласия".

По мнению Кондратьева, для дальнейшего поступательного развития региону необходима стратегия национальной политики. Как считает губернатор, к ее формированию важно подключить представителей национальных общественных объединений, членов Общественной палаты края, советов при органах местного самоуправления.

"Этот документ не должен рождаться в кабинетах чиновников, а быть максимально обсуждаемым, мы вместе должны сделать его живым, действенным. Это будет своеобразный устав всех народов, проживающих в крае", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Глава региона добавил, что гражданское общество, власть и национально-культурные объединения могут и должны консолидироваться на одной платформе, "основа которой – патриотизм, гражданская ответственность и чувство гордости за общую историю нашей страны".

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