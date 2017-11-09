В Твери досрочно сдали четвертый дом СУ-155 для дольщиков

ТВЕРЬ, 9 ноя — РИА Новости. Досрочно завершено строительство еще одного из проблемных домов компании СУ-155 в Твери, четвертого по счету, ранее планировалось завершить стройку в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В четверг в Твери состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию дома №27, корпус 2 по улице Хромова. В мероприятии приняли участие губернатор области Игорь Руденя, председатель правления банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев и старший вице-президент банка Олег Бетин.

"По поручению президента России Владимира Путина в прошлом году в Тверской области началась работа по исполнению обязательств перед дольщиками компании СУ-155. Из семи недостроенных домов уже сданы в эксплуатацию четыре дома — это 798 квартир из 1407. Хочу поблагодарить президента и правительство страны за решение о выделении региону средств на завершение строительства домов", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

По словам Кузовлева, Тверская область станет одной из первых среди российских регионов, где будет полностью завершено строительство "проблемных" домов компании СУ-155 "Благодаря совместной слаженной работе с правительством Тверской области нам удалось оперативно решить проблемы с коммуникациями, газо- и теплоснабжением, пересмотреть графики финансирования, и, в конечном итоге, выйти на темпы, которые позволят сдать все тверские объекты СУ-155 в текущем, 2017 году", — цитирует пресс-служба Кузовлева.

В настоящее время завершается стройка на трех объектах в жилом комплексе "Мамулино-3", ход строительства которого губернатор региона проинспектировал совместно с представителями банка "Российский капитал". Сдача домов по этому объекту запланирована до конца 2017 года, хотя изначально предполагалось ввести их в эксплуатацию в 2018 году. Губернатор Тверской области отметил, что работы на объектах ведутся качественно, с соблюдением необходимых требований. Глава региона подчеркнул также, что большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. Так в микрорайоне "Юность" строится новая школа-детский сад. В следующем году планируется начать в комплексе "Радужный" возведение школы на 1224 места, а также строительство новой дороги по улице Луначарского, которая связывает "Радужный" с другими территориями Заволжья.

По данным пресс-службы, работы по завершению объектов СУ-155 в Твери были активизированы весной прошлого года благодаря совместной работе правительства Тверской области и банка "Российский капитал", который уполномочен правительством РФ профинансировать завершение строительства жилых домов СУ-155 в 14 регионах России. Всего на достройку объектов СУ-155 в Твери потребуется более 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день в строительство инвестировано 1,84 миллиарда рублей.

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