Франция лидирует по числу созданных в России рабочих мест

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция занимает первое место по количеству созданных рабочих мест в России, заявил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.

"По объему создания рабочих мест мы занимаем первое место, даже опережая Германию", — сказал он, выступая в четверг в МГИМО.

По словам Киде, в России в настоящее время свою деятельность ведут 37 крупных транснациональных компаний и 1200 малых и средних предприятий. Самыми крупными работодателями в России он назвал концерн "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон", "Киаби", "Атак", "Рено", банк Societe Generale.

"Они создали около 100 тысяч рабочих мест в России фактически за 12 лет своей деятельности. Они действительно здесь очень сильно и активно развились. На самом деле работают не только те люди, которые заняты на этих предприятиях, но и вокруг, и, в общем-то, речь идет где-то о миллионе людей", — сказал Киде.

Президент Франко-российской ТПП также выразил сожаление по поводу западных санкций в отношении России, назвав их "бесполезными". Он подчеркнул, что несмотря на санкции французские предприятия не покинули российский рынок и Франция продолжает инвестировать в Россию.