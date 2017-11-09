Франция лидирует по числу созданных в России рабочих мест

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция занимает первое место по количеству созданных рабочих мест в России, заявил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.
По словам Киде, в России в настоящее время свою деятельность ведут 37 крупных транснациональных компаний и 1200 малых и средних предприятий. Самыми крупными работодателями в России он назвал концерн "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон", "Киаби", "Атак", "Рено", банк Societe Generale.
Президент Франко-российской ТПП также выразил сожаление по поводу западных санкций в отношении России, назвав их "бесполезными". Он подчеркнул, что несмотря на санкции французские предприятия не покинули российский рынок и Франция продолжает инвестировать в Россию.