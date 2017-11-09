Скворцова назвала перинатальный центр в Челябинске одним из лучших в России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Перинатальный центр Челябинска, построенный в 2016 году в рамках федеральной программы, не имеет недостатков, а результаты его работы являются одними из лучших показателей в России, сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время визита в Челябинск.

Скворцова 9 ноября посетила Челябинск в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Впечатления прекрасные. Я не увидела недостатков. Это полноценный перинатальный центр со всеми возможными подразделениями. Он проработал всего год, а результативность уже превышает 33% – один из лучших показателей в стране. Прекрасно подготовленные профессионалы и очень хорошее оснащение. Центр очень хорошо продуман по логистике", — цитирует пресс-служба минздрава региона слова Скворцовой.

Она отметила, что операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе отечественным, а сам центр — это реально головное учреждение для области.

Центр сформировал систему трех уровней из 42 учреждений в регионе, так, создана единая информационная база данных всех беременных женщин, стоящих на учете, уточнила она. "Это хирургия, как фетальная (внутриутробная), так и неонатальная (сразу после рождения), за этой помощью к вам едут из других регионов. А также прекрасно отложенная методология оказания помощи в случае резус-конфликта матери и ребенка", — добавила министр.

По данным минздрава области, программа развития перинатальных центров в России предусматривала строительство в 2013-2016 годах 32 перинатальных центров в 30 регионах, в том числе в Челябинской области. Новое здание челябинского центра на 130 коек открылось 1 октября 2016 года. Стоимость проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию центра составила более 3 миллиардов рублей, из них более 1,8 – средства федерального фонда ОМС и более 1,2 – средства бюджета Челябинской области. Для нужд центра закуплено более 26 тысяч единиц медицинского оборудования и инвентаря.

По итогам 10 месяцев 2017 года в перинатальном центре принято 4282 – 14% от всех родов Челябинской области.