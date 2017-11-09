Скворцова назвала перинатальный центр в Челябинске одним из лучших в России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Перинатальный центр Челябинска, построенный в 2016 году в рамках федеральной программы, не имеет недостатков, а результаты его работы являются одними из лучших показателей в России, сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время визита в Челябинск.
"Впечатления прекрасные. Я не увидела недостатков. Это полноценный перинатальный центр со всеми возможными подразделениями. Он проработал всего год, а результативность уже превышает 33% – один из лучших показателей в стране. Прекрасно подготовленные профессионалы и очень хорошее оснащение. Центр очень хорошо продуман по логистике", — цитирует пресс-служба минздрава региона слова Скворцовой.
Она отметила, что операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе отечественным, а сам центр — это реально головное учреждение для области.
Центр сформировал систему трех уровней из 42 учреждений в регионе, так, создана единая информационная база данных всех беременных женщин, стоящих на учете, уточнила она. "Это хирургия, как фетальная (внутриутробная), так и неонатальная (сразу после рождения), за этой помощью к вам едут из других регионов. А также прекрасно отложенная методология оказания помощи в случае резус-конфликта матери и ребенка", — добавила министр.
По итогам 10 месяцев 2017 года в перинатальном центре принято 4282 – 14% от всех родов Челябинской области.